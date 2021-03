Andrea Scanzi è vaccinato, TeleScanzi è oscurata (Di martedì 30 marzo 2021) La Asl sbugiarda il furbetto Scanzi, rischia il posto in Rai Il Giornale, pagina 3, di Giuseppe Marino. Non si è solo informato con il medico di famiglia, Andrea Scanzi. L’opinionista del Fatto quotidiano era talmente attivo nella ricerca di una scorciatoia per il vaccino da chiamare direttamente il direttore della Asl di Arezzo: «Ho ricevuto altre telefonate anche dallo stesso Scanzi – ha raccontato a Non è l’arena Evaristo Giglio – evidentemente gli hanno dato il mio numero… Mi ha detto, guardi, non so se il medico le ha accennato la mia situazione, io sono sempre disponibile quando voi potete». Va dunque in frantumi un altro tassello del mosaico di scuse che la Facebook-star aveva messo insieme dopo le accuse che gli sono piovute addosso dopo essersi immunizzato iscrivendosi in una lista di «panchinari del vaccino» ... Leggi su tvzoom (Di martedì 30 marzo 2021) La Asl sbugiarda il furbetto, rischia il posto in Rai Il Giornale, pagina 3, di Giuseppe Marino. Non si è solo informato con il medico di famiglia,. L’opinionista del Fatto quotidiano era talmente attivo nella ricerca di una scorciatoia per il vaccino da chiamare direttamente il direttore della Asl di Arezzo: «Ho ricevuto altre telefonate anche dallo stesso– ha raccontato a Non è l’arena Evaristo Giglio – evidentemente gli hanno dato il mio numero… Mi ha detto, guardi, non so se il medico le ha accennato la mia situazione, io sono sempre disponibile quando voi potete». Va dunque in frantumi un altro tassello del mosaico di scuse che la Facebook-star aveva messo insieme dopo le accuse che gli sono piovute addosso dopo essersi immunizzato iscrivendosi in una lista di «panchinari del vaccino» ...

