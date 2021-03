Andrea Cerioli nel mirino di Ilary Blasi: “maschio alfetta” (Di martedì 30 marzo 2021) “Da maschio alpha a maschio alfetta”, Ilary Blasi mostra il video di Andrea Cerioli: sex symbol sui social e affranto e in lacrime sull’isola Andrea Cerioli è sbarcato sull’isola giovedì scorso ma sono bastati pochi giorni per farlo pentire di aver intrapreso questa avventura. La conduttrice che nella scorsa puntata lo aveva definito macho e maschio alfa adesso si è ricreduta e ieri durante la diretta ha mandato in onda la clip che vede il naufrago molto scoraggiato trascorrere i suoi giorni sull’isola con le lacrime agli occhi. E’ bastato poco per il re degli ammiccamenti social che ha la fama di essere un macho per vedere distrutta la sua immagine da sex symbol all’Isola dei Famosi. Infatti Ilary ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 marzo 2021) “Daalpha a”,mostra il video di: sex symbol sui social e affranto e in lacrime sull’isolaè sbarcato sull’isola giovedì scorso ma sono bastati pochi giorni per farlo pentire di aver intrapreso questa avventura. La conduttrice che nella scorsa puntata lo aveva definito macho ealfa adesso si è ricreduta e ieri durante la diretta ha mandato in onda la clip che vede il naufrago molto scoraggiato trascorrere i suoi giorni sull’isola con le lacrime agli occhi. E’ bastato poco per il re degli ammiccamenti social che ha la fama di essere un macho per vedere distrutta la sua immagine da sex symbol all’Isola dei Famosi. Infatti...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli: il nuovo concorrente ufficiale dell'#Isola ??? - IsolaDeiFamosi : Boom boom boom... Tommaso la butta lì su Andrea Cerioli... ?? Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta co… - zazoomblog : Isola dei Famosi 2021 quarta puntata in diretta – La ricompensa in palio è Andrea Cerioli - #Isola #Famosi #quarta… - blogtivvu : Andrea Cerioli: “grande bluff” dell’Isola? Ilary Blasi lo prende in giro “Facciamolo piangere” – VIDEO… -