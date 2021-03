Andrea Cerioli | “grande bluff” dell’Isola? Ilary Blasi lo prende in giro “Facciamolo piangere” – VIDEO

(Di martedì 30 marzo 2021)sbarcato sull‘Isola dei Famosi da alcuni giorni, considerato il “maschio alfa” per eccellenza, è stato preso inin primis da, per avere mostrato le sue debolezze e delle belle fragilità da vero uomo (perché sì amici, un vero uomo è proprio colui che è capace die raccontare il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ha fatto il suo ingresso a L'Isola dei Famosi , convinto di poter assolvere al ruolo di vero 'maschio alpha' in Honduras , magari tenendo le redini del gruppo in qualità di leader. Un'...La puntata è andata avanti con una clip che ha vistoprovato, dopo solo qualche giorno in Honduras. La Isoardi è stata poi messa al corrente del suo successo nel Regno Unito. Ebbene, ...Doveva rappresentare la “quota macho” dell’Isola dei famosi 2021, ma così potrebbe non essere. Definito “maschio alfetta”, Andrea Cerioli è finito nel mirino della conduttrice Ilary Blasi a cui bastan ..."Da maschio alpha a maschio alfetta", Ilary Blasi mostra il video di Andrea Cerioli: sex symbol sui social e affranto e in lacrime sull'isola ...