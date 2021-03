Ancora stop per Astrazeneca: Berlino sospende le fiale per le under 60. Lambertucci: l’ho fatto e sto bene (Di martedì 30 marzo 2021) Ci risiamo. Berlino sospende Astrazeneca. Di Nuovo. Neppure cambiare nome ha in qualche modo aiutato il vaccino Astrazeneca, dal 25 marzo ribattezzato con un nome impronunciabile: Vaxzevria. Dal Canada a Berlino, infatti, arrivano nuovi stop alle fiale di produzione anglo-svedese, la cui somministrazione è a dir poco accidentata. E allora, le autorità della città di Berlino hanno sospeso la somministrazione del vaccino Astrazeneca «su tutte le persone di età inferiore ai 60 anni», citando nuovi dati su sospetti effetti collaterali. Nella mattinata la clinica universitaria Charité di Berlino ha interrotto tutte le vaccinazioni delle proprie dipendenti di età inferiore ai 55 anni con il vaccino del produttore ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) Ci risiamo.. Di Nuovo. Neppure cambiare nome ha in qualche modo aiutato il vaccino, dal 25 marzo ribattezzato con un nome impronunciabile: Vaxzevria. Dal Canada a, infatti, arrivano nuovialledi produzione anglo-svedese, la cui somministrazione è a dir poco accidentata. E allora, le autorità della città dihanno sospeso la somministrazione del vaccino«su tutte le persone di età inferiore ai 60 anni», citando nuovi dati su sospetti effetti collaterali. Nella mattinata la clinica universitaria Charité diha interrotto tutte le vaccinazioni delle proprie dipendenti di età inferiore ai 55 anni con il vaccino del produttore ...

