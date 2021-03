Anche in farmacia si potrà ricevere il vaccino anti Covid-19 (Di martedì 30 marzo 2021) L’insegna di una farmacia (Getty Images)Governo, Regioni e le associazioni di categoria Federfarma e Assofarm hanno firmato l’accordo quadro che permette Anche alla farmacie di prendere le prenotazioni e somministrare i vaccini anti Covid-19. L’obiettivo è allargare i punti per la campagna vaccinale nazionale, nel tentativo di raggiungere quota 500mila vaccinazioni al giorno, come auspica il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, il generale Francesco Figliuolo. Come funziona il protocollo farmacie? Le farmacie intenzionate ad aderire alla campagna vaccinale dovranno comunicarlo alle Asl di riferimento, dalle quali riceveranno le dosi da inoculare. Mentre l’Istituto superiore di sanità si occuperà di garantire una formazione specifica, attraverso un corso obbligatorio, ai farmacisti che ... Leggi su wired (Di martedì 30 marzo 2021) L’insegna di una(Getty Images)Governo, Regioni e le associazioni di categoria Federfarma e Assofarm hanno firmato l’accordo quadro che permettealla farmacie di prendere le prenotazioni e somministrare i vaccini-19. L’obiettivo è allargare i punti per la campagna vaccinale nazionale, nel tentativo di raggiungere quota 500mila vaccinazioni al giorno, come auspica il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, il generale Francesco Figliuolo. Come funziona il protocollo farmacie? Le farmacie intenzionate ad aderire alla campagna vaccinale dovranno comunicarlo alle Asl di riferimento, dalle quali riceveranno le dosi da inoculare. Mentre l’Istituto superiore di sanità si occuperà di garre una formazione specifica, attraverso un corso obbligatorio, ai farmacisti che ...

