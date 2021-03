Amici: l’ex fidanzato di Rosa furioso con la Celentano “è bullismo” (Di martedì 30 marzo 2021) Amici 2021: Filippo Bianchi, ex fidanzato di Rosa Di Grazia, furioso con la maestra Alessandro Celentano. Vediamo insieme le sue parole Il serale di Amici è finalmente iniziato, sabato 27 marzo è andata in onda la seconda puntata. I concorrenti hanno dato il meglio di se tra performance di ballo e di canto, ma purtroppo due ragazzi hanno dovuto abbandonare il talent show. Tra i vari colpi di scena durante la serata, non si è potuto fare a meno di notare l’accanimento della maestra Celentano contro due ballerine. Stiamo parlando di Rosa Di Grazie e Martina Milliddi, non è la prima volta che l’insegnate si scaglia contro le due ragazze definendole incapaci. Questa volta in difesa di Rosa è intervenuto il suo ex ... Leggi su formatonews (Di martedì 30 marzo 2021)2021: Filippo Bianchi, exdiDi Grazia,con la maestra Alessandro. Vediamo insieme le sue parole Il serale diè finalmente iniziato, sabato 27 marzo è andata in onda la seconda puntata. I concorrenti hanno dato il meglio di se tra performance di ballo e di canto, ma purtroppo due ragazzi hanno dovuto abbandonare il talent show. Tra i vari colpi di scena durante la serata, non si è potuto fare a meno di notare l’accanimento della maestracontro due ballerine. Stiamo parlando diDi Grazie e Martina Milliddi, non è la prima volta che l’insegnate si scaglia contro le due ragazze definendole incapaci. Questa volta in difesa diè intervenuto il suo ex ...

