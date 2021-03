Amici 20, Samuele dovrà fare una coreografia che lo lascia basito: sui social gli utenti si dividono – VIDEO (Di martedì 30 marzo 2021) Ora che il serale della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziato, gli allievi in gara non possono più adagiarsi, ma devono ogni giorno dimostrare di saper fare del loro meglio per poter arrivare in finale ed aspirare a vincere il talent show. Le sfide tra le tre squadre, capitanate da Zerbi-Celentano, Arisa-Cuccarini e Peparini-Pettinelli, si fanno sempre più dure ed alcune di esse mettono in crisi gli allievi. In queste ore ad esempio si sta discutendo di una sfida che porterà il ballerino Samuele, della squadra Peparini-Pettinelli, a confrontarsi con il ballerino Alessandro in una coreografia di un genere distante da quello di Samuele. Il ragazzo, quando ha ricevuto la notizia ed ha visto la coreografia (scelta da Lorella Cuccarini), è rimasto spiazzato, ... Leggi su trendit (Di martedì 30 marzo 2021) Ora che il serale della ventesima edizione didi Maria De Filippi è iniziato, gli allievi in gara non possono più adagiarsi, ma devono ogni giorno dimostrare di saperdel loro meglio per poter arrivare in finale ed aspirare a vincere il talent show. Le sfide tra le tre squadre, capitanate da Zerbi-Celentano, Arisa-Cuccarini e Peparini-Pettinelli, si fanno sempre più dure ed alcune di esse mettono in crisi gli allievi. In queste ore ad esempio si sta discutendo di una sfida che porterà il ballerino, della squadra Peparini-Pettinelli, a confrontarsi con il ballerino Alessandro in unadi un genere distante da quello di. Il ragazzo, quando ha ricevuto la notizia ed ha visto la(scelta da Lorella Cuccarini), è rimasto spiazzato, ...

Advertising

ciaokomodino : RT @pandatattica: Samuele 'Ma RiMaNe In MuTaNdE !1' Voi 'Ma SaMu È TiMiDo, Si VeRgOgNa, LuI NoN È CoSì !1' Sotto, Alessandra Amoroso, Adria… - l_Letizia_ : RT @pandatattica: Samuele 'Ma RiMaNe In MuTaNdE !1' Voi 'Ma SaMu È TiMiDo, Si VeRgOgNa, LuI NoN È CoSì !1' Sotto, Alessandra Amoroso, Adria… - amicixtweet : RT @pandatattica: Samuele 'Ma RiMaNe In MuTaNdE !1' Voi 'Ma SaMu È TiMiDo, Si VeRgOgNa, LuI NoN È CoSì !1' Sotto, Alessandra Amoroso, Adria… - pandatattica : Samuele 'Ma RiMaNe In MuTaNdE !1' Voi 'Ma SaMu È TiMiDo, Si VeRgOgNa, LuI NoN È CoSì !1' Sotto, Alessandra Amoroso,… - chetajoo2 : RT @voglioamarmi: *sfida tra Aka, Giulia e Samuele* *Martina e Rosa tranquillamente sedute* Io: #amici #Amici20 -