American Gods: Starz cancella la serie tv, ma forse un film concluderà la storia? (Di martedì 30 marzo 2021) Purtroppo non ci sono buone notizie per la serie tratta dal romanzo di Neil Gaiman: American Gods verrà cancellata e lo annuncia l'emittente televisiva Starz. American Gods è stata cancellata: all'orizzonte un film che chiuderà definitivamente la storia finora raccontata? La quarta stagione non verrà prodotta, questa è l'ultima parola della nuova «collaboratrice» di Disney+. L'ultimo episodio è stato trasmesso lo scorso 21 marzo segnando definitivamente l'opera seriale ideata da Bryan Fuller e Michael Green: gli indici di ascolto sono stati tremendamente deludenti, ecco perché la decisione è stata presa senza ripensamenti. Quello che molti fan si chiedono è se ci sarà o meno una trasposizione cinematografica a ...

