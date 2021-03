American Gods cancellato, niente quarta stagione ma forse un film conclusivo (Di martedì 30 marzo 2021) American Gods cancellato: la Starz ha deciso sul futuro della serie tv, scegliendo di non rinnovarla. Così, dopo tre stagioni, il viaggio di Shadow si conclude, ma il network lascia la porta aperta all’eventualità di realizzare una serie evento (come accaduto con Twin Peaks su Showtime), oppure un film conclusivo. “Tutti in casa Starz sono grati al cast e alla troupe, e ai nostri partner di Fremantle che hanno dato vita alla storia dell’autore e produttore esecutivo Neil Gaiman, una storia che parla del clima culturale del nostro paese”, ha detto un portavoce della rete in una dichiarazione scritta. Il dramma fantasy, basato sull’omonimo romanzo di Neil Gaiman del 2001, ha fatto il suo debutto televisivo nel 2017. Accolto con consensi positivi, ben presto ha avuto a che fare con diverse tensioni ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021): la Starz ha deciso sul futuro della serie tv, scegliendo di non rinnovarla. Così, dopo tre stagioni, il viaggio di Shadow si conclude, ma il network lascia la porta aperta all’eventualità di realizzare una serie evento (come accaduto con Twin Peaks su Showtime), oppure un. “Tutti in casa Starz sono grati al cast e alla troupe, e ai nostri partner di Fremantle che hanno dato vita alla storia dell’autore e produttore esecutivo Neil Gaiman, una storia che parla del clima culturale del nostro paese”, ha detto un portavoce della rete in una dichiarazione scritta. Il dramma fantasy, basato sull’omonimo romanzo di Neil Gaiman del 2001, ha fatto il suo debutto televisivo nel 2017. Accolto con consensi positivi, ben presto ha avuto a che fare con diverse tensioni ...

