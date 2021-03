American Gods cancellato da Starz, la serie non avrà una quarta stagione (Di martedì 30 marzo 2021) American Gods non proseguirà, l'annuncio da Starz che ha cancellato la serie con Ian McShane e Ricky Whittle dopo tre stagioni a causa del calo negli ascolti. American Gods è stata cancellata da Starz. La serie ispirata al romanzo di Neil Gaiman, interpretata da Ricky Whittle e Ian McShane, non ritornerà per la quarta stagione. La notizia della fine prematura della serie non giunge inaspettata dopo quanto visto nel finale della terza stagione, che vede Shadow Moon probabilmente morto dopo una veglia al mitico Alberto del Mondo la Vita così come sembra morto il padre, Mr. Wednesday/Odino, interpretato da McShane. Punto chiave nel romanzo di Neil Gaiman, l'incidente ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021)non proseguirà, l'annuncio dache halacon Ian McShane e Ricky Whittle dopo tre stagioni a causa del calo negli ascolti.è stata cancellata da. Laispirata al romanzo di Neil Gaiman, interpretata da Ricky Whittle e Ian McShane, non ritornerà per la. La notizia della fine prematura dellanon giunge inaspettata dopo quanto visto nel finale della terza, che vede Shadow Moon probabilmente morto dopo una veglia al mitico Alberto del Mondo la Vita così come sembra morto il padre, Mr. Wednesday/Odino, interpretato da McShane. Punto chiave nel romanzo di Neil Gaiman, l'incidente ...

