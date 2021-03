Altroconsumo | cashback alla prova dei negozi

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Gli italiani aderiscono sempre di più all’iniziativa del governo che rimborsa una parte delle spese fatte con moneta elettronica. Ma per ogni pagamento senza contanti vengono pagate delle commissionibanca da parte deianti. Ma quanto costano agli esercenti queste commissioni? Abbiamo fatto i calcoli: per un cappuccio e brioches al bar si può arrivare anche a 50 centesimi. E’ quanto emerge dall’inchiesta disulle commissioni relative ai pagamenti digitali. Lo Stato, rileva l’associazione dei consumatori, incoraggia gli italiani a non usare il contante perché vuole aumentare i pagamenti digitali strumento importante per combattere l’evasione fiscale e ridurre i costi connessigestione del denaro contante. E per incentivare gli italiani a lasciare nel portafoglio ...