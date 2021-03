Altri 2 contagi e sale a 98 il bilancio a Monreale, domani test rapidi alla popolazione (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 98 i casi Covid attuali a Monreale, a fronte di due nuovi contagi registrati nelle ultime ore. Una persona è guarita invece. Il bilancio delle persone che hanno sconfitto il virus sale ora a 442. Intanto domani a Monreale sarà possibile effettuare gratuitamente il tampone. Con inizio alle ore 10.00 si terrà l’ennesima campagna di screening organizzata dal Comune di Monreale e ASP di Palermo rivolta a tutti i cittadini Monrealesi. L’iniziativa è volta a consentire a tutta la popolazione di poter effettuare il tampone. Rimangono ferme le modalità organizzative già adottate, registrazione al parcheggio Torres e test al Complesso Mulè. Il primo turno dalle 10:00 alle 13,00. Il secondo turno dalle 14,00 alle ... Leggi su monrealelive (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 98 i casi Covid attuali a, a fronte di due nuoviregistrati nelle ultime ore. Una persona è guarita invece. Ildelle persone che hanno sconfitto il virusora a 442. Intantosarà possibile effettuare gratuitamente il tampone. Con inizio alle ore 10.00 si terrà l’ennesima campagna di screening organizzata dal Comune die ASP di Palermo rivolta a tutti i cittadinisi. L’iniziativa è volta a consentire a tutta ladi poter effettuare il tampone. Rimangono ferme le modalità organizzative già adottate, registrazione al parcheggio Torres eal Complesso Mulè. Il primo turno dalle 10:00 alle 13,00. Il secondo turno dalle 14,00 alle ...

