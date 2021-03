Alteravano i dati per evitare zona rossa | si dimette Ruggero Razza

(Di martedì 30 marzo 2021) Modificavano iinviati all’ISS perla. Scattano così i domiciliari per la dirigente della regione Sicilia Maria Letizia Di Liberti, e due suoi collaboratori, Salvatore Cusimano ed Emilio Madonia. Le accuse sono: falso materiale e ideologico. Indagato anche l’assessore alla Salute, che si è dimesso. Diverse le intercettazioni che confermano le accuse. “Spalmiamoli un poco”. Così diceva l’assessore alla Salutealla dirigente regionale, Letizia Di Liberti. “I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?”, chiede Di Liberti. “Ma sono veri?”, chiede. “Sì, solo che sono di 3 giorni fa”, risponde. Edà l’ok: “Spalmiamoli un poco su più giorni”. Per il ...

Gazzetta del Sud - Edizione Sicilia

Avrebbero alterato per almeno 40 volte i dati sulla pandemia diretti dalla Regione Sicilia all'Istituto Superiore di Sanità, modificando il numero dei positivi e dei tamponi e a volte anche quello dei ...
La Procura di Trapani ha disposto tre arresti per 40 casi di alterazione dei dati inviati dalla Regione Sicilia all'Iss: indagato l'assessore alla Sanità Ruggero Razza, mentre sarebbe estraneo ai fatt ...