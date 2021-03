Allevamenti intensivi in Europa e il rischio crisi sanitarie: le inchieste e la coscienza (Di martedì 30 marzo 2021) Ieri sera l’inchiesta giornalistica realizzata dalla trasmissione televisiva “Presa Diretta” ha confermato che gli Allevamenti “sono paradisi per i virus”. Ha detto Martin Schwemmle – professore di virologia dell’Università di Friburgo e lo hanno confermato altri scienziati e virologi di Università americane e della Finlandia. Affrontare questi argomenti da una prospettiva di robusta conoscenza storica avrebbe già da tempo suggerito al decisore politico, al legislatore, di rimediare con gli insegnamenti giunti a noi attraverso la storia, dell’Arte Sanitaria – come si diceva un tempo – e molti siti museali sparsi in Europa ne conservano indelebile memoria Raffaele Panico La storia in tema di virus e pandemia ha dei cicli storici che si sono ripetuti innumerevoli volte. Sulla scena la “dialettica” è apparsa agli albori delle società umane primitive, dal ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Ieri sera l’inchiesta giornalistica realizzata dalla trasmissione televisiva “Presa Diretta” ha confermato che gli“sono paradisi per i virus”. Ha detto Martin Schwemmle – professore di virologia dell’Università di Friburgo e lo hanno confermato altri scienziati e virologi di Università americane e della Finlandia. Affrontare questi argomenti da una prospettiva di robusta conoscenza storica avrebbe già da tempo suggerito al decisore politico, al legislatore, di rimediare con gli insegnamenti giunti a noi attraverso la storia, dell’Arte Sanitaria – come si diceva un tempo – e molti siti museali sparsi inne conservano indelebile memoria Raffaele Panico La storia in tema di virus e pandemia ha dei cicli storici che si sono ripetuti innumerevoli volte. Sulla scena la “dialettica” è apparsa agli albori delle società umane primitive, dal ...

