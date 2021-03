Allarme Milan | Ibrahimovic lascia l’allenamento della nazionale dopo 15 minuti

(Di martedì 30 marzo 2021) Grande spavento per ilhatosvedese15Apprensione per i tifosi delche vedono il loro campione del momento Zlatanre gli allenamenti prima del tempo. Il calciatore si stava allenando con la sua, la Svezia, masolo 15hato il campo. I tifosi hanno temuto che si trattasse di un infortunio. Leggi anche -> Euro 2020, la FIGC pronta a testare ‘Mitiga’: l’app per riportare i tifosi allo stadio I motivi dello stop aldiSecondo quanto riporta ...

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l'allenamento della Svezia.comunque rientrato: le sue condizioni Solo una spavento per il, ma tutto sotto controllo. Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l'allenamento della Svezia dopo appena 15 minuti, alla vigilia ...Infine, il cessato. Fortunatamente a stretto giro di posta. Soggetto: Zlatan Ibrahimovic. ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 30 marzo 2021Grande spavento per il Milan, Ibrahimovic ha lasciato l’allenamento della nazionale svedese dopo 15 minuti Apprensione per i tifosi del Milan che vedono il loro campione del momento Zlatan Ibrahimovic ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 ...