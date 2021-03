Allarme Confestetica | “Perdiamo 21 milioni di euro al giorno”

Leggi su dire

(Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Ottantamila persone occupate e 35.000 imprese in sofferenza per la chiusura dei centri estetici provocata dall’emergenza Covid. Un comparto che perde ogni giorno 21 milioni di euro. Sono alcuni dei numeri forniti da Confestetica, associazione di categoria maggiormente rappresentativa degli estetisti. La pandemia da Coronavirus ha messo in crisi numerosi settori della nostra economia. Tra questi anche quello dei centri estetici. L’agenzia Dire ne ha parlato con Roberto Papa, segretario nazionale di Confestetica.