Alitalia, sbloccati gli aiuti: "Nei prossimi giorni paghiamo gli stipendi". Da M5s a Leu e Fdi, il partito trasversale che vuole rompere con l'Ue

Dopo le rimostranze del direttore generale di Alitalia Giancarlo Zeni nei confronti della Commissione europea e il presidio di alcune centinaia di lavoratori davanti al ministero dello Sviluppo economico, almeno la situazione degli stipendi dei dipendenti Alitalia sembra sbloccarsi. Il Tesoro ha dato il via libera al versamento ai commissari dei 24,7 milioni di sostegni pubblici autorizzati la settimana scorsa dalla commissaria Margrethe Vestager e gli accrediti dovrebbero arrivare "nei prossimi giorni". I sindacati però continuano a sollecitare il decollo della nuova società Ita che eredieterà parte della flotta: per Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, le "lungaggini decisionali di Bruxelles" rischiano di "affossare il progetto, con danni ingenti per il nostro Paese".

