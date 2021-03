Alitalia: in corso incontro commissari - Giorgetti (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - È in corso al ministero dello Sviluppo economico un incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e i tre commissari straordinari di Alitalia Giuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - È inal ministero dello Sviluppo economico untra il ministro Giancarloe i trestraordinari diGiuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava.

