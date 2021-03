Aldo Montano papà bis | è nato Mario!

Leggi su isaechia

(Di martedì 30 marzo 2021)è diventatoper la seconda volta. Dopo la nascita di Olympia, avvenuta nel 2017, lui e la moglie Olga Plachina hanno dato il benvenuto al piccolo Mario. Il bebè èil 27 marzo 2021 e il suo genitori hanno deciso di chiamarlo come ildello schermidore. Ad annunciare la notizia a mezzo social è stato proprioche ha postato su Instagram una foto che ritrae lui, Olga e Mario in ospedale poche ore dopo il parto: Ti sei fatto attendere, ma finalmente ieri sera sei arrivato! Sei già molto coraggioso perché hai deciso di venire al mondo in un momento storico così difficile per tutti noi, ma d’altronde le cose facili non ci sono mai piaciute. Benvenuto Mario, insieme alla tua sorellina e alla nostra mamma speciale, sei la nostra medaglia più bella! E perché no, ...