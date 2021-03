Al via il bando per corti ‘Amarcorti’ dell’Umbria Film Festival (Di martedì 30 marzo 2021) 25a edizione Montone (Perugia) – dal 7 all’11 luglio 2021 Per i suoi 25 anni di attività, l’Umbria Film Festival che si terrà, dal 7 all’11 luglio 2021, come di consueto, nel borgo medievale di Montone (Perugia), lancia la prima edizione di ‘Amarcorti’, sezione competitiva dedicata ai cortometraggi italiani. A iscrizione gratuita, il bando scade il 16 maggio 2021 e si rivolge a registi italiani o residenti in Italia, con particolare attenzione alle cinematografie emergenti, ai giovani cineasti e agli indipendenti. Possono partecipare a questa sezione corti realizzati nel triennio 2019-2021 della durata massima di 25 minuti (titoli inclusi), senza alcuna preclusione di stile o di genere. Sono ammessi alla selezione anche cortometraggi già presentati o premiati in altri Festival. La ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021) 25a edizione Montone (Perugia) – dal 7 all’11 luglio 2021 Per i suoi 25 anni di attività, l’Umbriache si terrà, dal 7 all’11 luglio 2021, come di consueto, nel borgo medievale di Montone (Perugia), lancia la prima edizione di ‘Amar’, sezione competitiva dedicata ai cortometraggi italiani. A iscrizione gratuita, ilscade il 16 maggio 2021 e si rivolge a registi italiani o residenti in Italia, con particolare attenzione alle cinematografie emergenti, ai giovani cineasti e agli indipendenti. Possono partecipare a questa sezionerealizzati nel triennio 2019-2021 della durata massima di 25 minuti (titoli inclusi), senza alcuna preclusione di stile o di genere. Sono ammessi alla selezione anche cortometraggi già presentati o premiati in altri. La ...

Advertising

StanzaBalocchi : Al via il bando per corti ‘AMARCORTI’ dell’UMBRIA FILM FESTIVAL - pressitalia : Al via il bando per corti 'Amarcorti' dell'Umbria Film Festival - La 25a edizione si terrà a Montone (PG) dal 7 all… - BImprese : MISE. Puglia. Bando Macchinari Innovativi. Finanziamento a fondo perduto e a tasso agevolato per acquisto macchinar… - comunica_rp : Industria 4.0, via al nuovo bando per i macchinari innovativi: sul piatto 132,5 milioni - StartComNews : Industria 4.0, via al nuovo bando per i macchinari innovativi: sul piatto 132,5 milioni -