Advertising

anteprima24 : ** #Airola, #Colombe pasquali in dono alle famiglie bisognose ** - user_tv : Imprenditore e associazione donano colombe pasquali a Comune Airola. Il gesto di solidarietà -

Ultime Notizie dalla rete : Airola colombe

anteprima24.it

... un 'essere o non essere', una questione di vita o di morte." Immanuel Kant Si è tenuta ieri, nel tardo pomeriggio presso la Sala Consiliare del Comune dila donazione di cinquantain ...... un 'essere o non essere', una questione di vita o di morte." Immanuel Kant Si è tenuta ieri, nel tardo pomeriggio presso la Sala Consiliare del Comune dila donazione di cinquantain ...Benevento – Si è tenuta ieri, nel tardo pomeriggio presso la Sala Consiliare del Comune di Airola la donazione di cinquanta colombe in vista della Santa Pasqua al sindaco dott. Michele Napoletano. Ad ...Si è tenuta ieri, nel tardo pomeriggio presso la Sala Consiliare del Comune di Airola la donazione di cinquanta colombe in vista della Santa Pasqua al sindaco dott. Michele Napoletano. Ad elargire il ...