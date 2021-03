AIC | Calcagno | “Tifosi allo stadio per gli Europei? Lo speriamo | dipende tutto dai vaccini”

Advertising

tuttonapoli : AIC, il presidente Calcagno: 'Tifosi allo stadio per gli Europei? Dipenderà dai vaccini' - FcInterNewsit : Riapertura stadi, Calcagno (Aic): 'Rivedere le persone sugli spalti sarebbe un primo passo verso la normalità' - cn1926it : #AIC, #Calcagno: “Per vedere i tifosi negli stadi dipenderà tutto dai vaccini” - 100x100Napoli : Così il presidente dell'AIC e vicepresidente FIGC Umberto Calcango - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'Tifosi allo stadio per gli Europei? Speriamo, vorrebbe dire che siamo a buon punto con le vaccinazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : AIC Calcagno

100x100 Napoli

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto, presidente dell'e vicepresidente della FIGC :In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto, presidente dell'e vicepresidente della FIGC. "Giovani? È un problema che ci stiamo ponendo. Siamo tutti d'accordo che dobbiamo fare provvedimenti. Mi focalizzo sulla prossima stagione ...Riportare i tifosi allo stadio sarebbe fondamentale per il futuro del calcio nostrano Umberto Calcagno, è intervenuto ai microfoni di Punto Nuovo Sport ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Calcagno, presidente dell’AIC e vicepresidente della FIGC ...