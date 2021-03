Ai ricercatori sociali il compito di disegnare il futuro (Di martedì 30 marzo 2021) La metafora è abusata, da molti contestata, ma ci troviamo a fronteggiare un reale che ha assunto i connotati di un campo di battaglia. Un nemico che non si vede – e che portiamo nelle nostre vite inconsapevolmente – ci coinvolge tutti, da un punto di vista sanitario, economico o emotivo. Siamo infragiliti da una lotta quotidiana senza quartiere ma dobbiamo venirne a capo e soprattutto alzarci dalla prospettiva contingente per dare a ciascun attore della ricerca il proprio ruolo. Ai rappresentanti della ricerca scientifica il compito della soluzione ora irrinunciabile, il vaccino. Ai ricercatori sociali e alle realtà di elaborazione critica come la Fondazione Feltrinelli, il compito di non smettere di disegnare futuro e di chiamare a raccolta le migliori realtà di pratica e di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) La metafora è abusata, da molti contestata, ma ci troviamo a fronteggiare un reale che ha assunto i connotati di un campo di battaglia. Un nemico che non si vede – e che portiamo nelle nostre vite inconsapevolmente – ci coinvolge tutti, da un punto di vista sanitario, economico o emotivo. Siamo infragiliti da una lotta quotidiana senza quartiere ma dobbiamo venirne a capo e soprattutto alzarci dalla prospettiva contingente per dare a ciascun attore della ricerca il proprio ruolo. Ai rappresentanti della ricerca scientifica ildella soluzione ora irrinunciabile, il vaccino. Aie alle realtà di elaborazione critica come la Fondazione Feltrinelli, ildi non smettere die di chiamare a raccolta le migliori realtà di pratica e di ...

Ultime Notizie dalla rete : ricercatori sociali Filippo Anelli riconfermato alla guida della Fnomceo ... di colore della pelle, di lingua, di condizioni sociali. Riesce a riportare omogeneità laddove c'è ... Noi siamo parte integrante della comunità scientifica: i medici sono anche ricercatori, ...

Rassegna stampa aumentata ESG/ 253 ... sociali e di governance, in linea con la label Isr del ministero delle Finanze francese e i ... I ricercatori dell'Università di Cambridge, dell'Università dell'East Anglia e della Soas di Londra hanno ...

