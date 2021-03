Aguero, più di cento gol in cinque anni. Solo Henry come lui in Premier League (Di martedì 30 marzo 2021) Sergio Aguero lascerà il Manchester City a fine stagione dopo ben dieci anni dal suo trafserimento in Inghilterra. L’attaccante argentino ha fatto la storia dei Citizen realizzando valanghe di gol, soprattutto tra il 2014 e il 2019 in cui ha realizzato ben più di cento reti. Una costanza non comune, almeno 20 gol a stagione, visto che Solo Henry all’Arsenal era riuscito in un’impresa simile tra il 2001 e il 2006. Aguero ha realizzato 26 gol nella stagione dei record, quella del 2014-2015, poi a seguire 24, 21 e due consecutive da 20. Quest’anno ha avuto più difficoltà dovuto a infortunio e Covid, ma lascia il City senz’altro da vincitore e idolo della tifoseria. Foto: Twitter ufficiale Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Sergiolascerà il Manchester City a fine stagione dopo ben diecidal suo trafserimento in Inghilterra. L’attaccante argentino ha fatto la storia dei Citizen realizzando valanghe di gol, soprattutto tra il 2014 e il 2019 in cui ha realizzato ben più direti. Una costanza non comune, almeno 20 gol a stagione, visto cheall’Arsenal era riuscito in un’impresa simile tra il 2001 e il 2006.ha realizzato 26 gol nella stagione dei record, quella del 2014-2015, poi a seguire 24, 21 e due consecutive da 20. Quest’anno ha avuto più difficoltà dovuto a infortunio e Covid, ma lascia il City senz’altro da vincitore e idolo della tifoseria. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

K_1900_ : Meno #Hysaj Più #Aguero Grazie ?? #Lazio - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? #Aguero: addio al #ManchesterCity dopo anni di successo ?? Leo #Messi pronto ad accoglierlo? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calc… - BombeDiVlad : ?? #Aguero: addio al #ManchesterCity dopo anni di successo ?? Leo #Messi pronto ad accoglierlo? #LeBombeDiVlad… - terribile76 : @mattiamelara_ Aguero ha retto qualche anno di più però Per me resta una grandissima delusione cmq. Non riusciret… - Silvia_Mio86 : RT @nickwolff__: 32 anni Aguero. Ripeto, 32. Noi invece rinnoviamo/compriamo cadaveri trentenni, abbiamo un 50 enne che vuole giocare di p… -

Ultime Notizie dalla rete : Aguero più Barcellona, Juve e Psg, le big sul 'Kun' Aguero ... tra le ipotesi che circolano con insistenza a Torino, senza dimenticare Mauro Icardi, soprattutto se alla fine Aguero dovesse scegliere Parigi. E il City? Come sostituirà il Kun? I nomi più ...

Scatta la rivoluzione Juventus: ecco chi arriva e chi andrà via ... oggi al Chelsea, che resta uno dei più gettonati. A metà campo avverrà la vera e propria ...Kean e Arkadiusz Milik stuzzicano la fantasia della dirigenza anche se è il nome di Sergio El Kun Aguero il ...

... tra le ipotesi che circolano con insistenza a Torino, senza dimenticare Mauro Icardi, soprattutto se alla finedovesse scegliere Parigi. E il City? Come sostituirà il Kun? I nomi...... oggi al Chelsea, che resta uno deigettonati. A metà campo avverrà la vera e propria ...Kean e Arkadiusz Milik stuzzicano la fantasia della dirigenza anche se è il nome di Sergio El Kunil ...