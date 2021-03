Aguero lascia il Manchester City | tra i favoriti ci sono Barcellona | Psg e Juventus

(Di martedì 30 marzo 2021) Dopo l’annuncio dell’addio a fine stagione di Sergioal, siaccesi i rumors di mercato. Secondo quanto riportato da “As” tra le squadre favorite ci sarebbero, Psg e, con i balugrana che giocherebbero la carta Messi vista la grande amicizia che lega i due argentini, mentre il Psg avrebbe dalla sua parte la presenza del connazionale Mauricio Pochettino in panchina. Per lapotrebbe essere il partner d’attacco perfetto per Cristiano Ronaldo. Nel frattempo ilpensa ad un sostituto, e starebbe puntando a Haaland e a Harry Kane. SportFace.

Commenta per primo Sergioa fine stagione il Manchester City , già a caccia del suo sostituto: il preferito, evidenzia la stampa britannica, è Erling Haaland del Borussia Dortmund ., quindi, potrebbe sbarcare in Italia formando insieme a Cristiano Ronaldo una coppia d'attacco in grado di far tremare le difese.Sergio Aguero lascia a fine stagione il Manchester City, già a caccia del suo sostituto: il preferito, evidenzia la stampa britannica, è Erling Haaland ...L'annuncio dell'addio a fine stagione di Sergio Aguero al Manchester City infiamma, ovviamente, i rumors di mercato. L'argentino, che si liberera' ...