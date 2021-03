Aguero lascia il City: dalle voci sull'Inter all'idea Juve per trattenere CR7. Con il Barcellona sullo sfondo (Di martedì 30 marzo 2021) A fine stagione Sergio Aguero saluterà il City: il punto sull'Interesse di Inter, Juve e Barcellona. Leggi su 90min (Di martedì 30 marzo 2021) A fine stagione Sergiosaluterà il: il puntoesse di

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'annuncio del Manchester City: Aguero lascia a fine stagione? - Gazzetta_it : #Aguero lascia il City: il comunicato del club. E la Juve... - GoalItalia : La fine di un'era ?? Sergio Aguero lascia il Manchester City ??? - Sicilianodoc73 : RT @LGramellini: Il tifoso: 'Basta con i parametri zero, chiedono un ingaggio spropositato poi non li vendi più! Paratici incapace!' #Ague… - LorDam777 : RT @LGramellini: Il tifoso: 'Basta con i parametri zero, chiedono un ingaggio spropositato poi non li vendi più! Paratici incapace!' #Ague… -