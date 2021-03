Agente Camavinga rivela | «Potrebbe giocare già l’anno prossimo in Premier»

(Di martedì 30 marzo 2021) L’dihato che il gioiellino del RenensinLeague ilanno L’di, Jonathan Barnett, ha rilasciato un’intervista al The Athletic. Le sue parole sul centrocampista del Rennes, accostato anche al calciomercato Juve. «già ilanno inLeague. Ha un carattere incredibilmente forte. Non è il diciottenne medio.davanti a 100.000 persone non lo spaventerà. È un ragazzo adorabile e penso che diventerà un top player». Leggi su Calcionews24.com

