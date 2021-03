Aeronautica, 98 anni al servizio del Paese. Festa guardando alle nuove sfide (Di martedì 30 marzo 2021) Chiara Giannini videoLe Frecce Tricolori Alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e del Capo di Stato Maggiore della Forza armata azzurra, generale di Squadra Alberto Rosso, si sono festeggiati i 98 anni dell’Aeronautica militare Un Tricolore ha squarciato il cielo limpido di Roma, scandendo il "lo giuro" degli allievi del corso Borea VI dell'Accademia Aeronautica, il cui battesimo e giuramento sono avvenuti ieri a palazzo Aeronautica dove, alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e del Capo di Stato Maggiore della Forza armata azzurra, generale di Squadra Alberto Rosso, si sono festeggiati i 98 anni dell’Aeronautica militare. Il sorvolo sopra il palazzo sede dell’Arma azzurra si è tenuto due volte. Nonostante ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Chiara Gini videoLe Frecce Tricolori Alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e del Capo di Stato Maggiore della Forza armata azzurra, generale di Squadra Alberto Rosso, si sono festeggiati i 98dell’militare Un Tricolore ha squarciato il cielo limpido di Roma, scandendo il "lo giuro" degli allievi del corso Borea VI dell'Accademia, il cui battesimo e giuramento sono avvenuti ieri a palazzodove, alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e del Capo di Stato Maggiore della Forza armata azzurra, generale di Squadra Alberto Rosso, si sono festeggiati i 98dell’militare. Il sorvolo sopra il palazzo sede dell’Arma azzurra si è tenuto due volte. Nonostante ...

