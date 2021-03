Adr | Claudio De Vincenti nominato presidente

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Roma, riunitosi oggi in seduta straordinaria, haDedi Aeroporti di Roma. In apertura della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha voluto commemorare Antonio Catricala’, scomparso prematuramente lo scorso 24 febbraio, lasciando un ricordo indelebile in tutto il personale della societa’. De, professore di Economia Politica presso la facolta’ di Economia dell’Universita’ di Roma La Sapienza e Senior Fellow della LUISS School of European Political Economy, ha svolto attivita’ accademica e di ricerca anche presso l’Universita’ Federico II di Napoli e l’Universita’ di Urbino “Carlo Bo”. Esperto di concorrenza e regolazione dei mercati, oltre che autore di numerosi saggi di teoria e politica economica, ...