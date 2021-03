Acen, incentivi per le costruzioni: ecco la piattaforma digitale. Federica Brancaccio: Bonus, chance irripetibile (Di martedì 30 marzo 2021) E’ stata presentata oggi la “piattaforma digitale incentivi per le costruzioni”, realizzata dall’Acen con l’ausilio finanziario della Camera di Commercio di Napoli. La piattaforma www.Acen110.it punta ad assistere privati e condomini per facilitare l’utilizzo del SuperBonus 110% e tutti i benefici fiscali disponibili legati all’edilizia. “Abbiamo la grande opportunità di riqualificare il patrimonio edilizio dal punto di vista sismico ed energetico”, ha esordito la presidente dell’Acen, Federica Brancaccio, che ha ricordato la “complessità delle procedure. Il nostro dovere – ha aggiunto – è guidare chi vuole adoperare questi strumenti in modo trasparente e affidabile”. La piattaforma ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 marzo 2021) E’ stata presentata oggi la “per le”, realizzata dall’con l’ausilio finanziario della Camera di Commercio di Napoli. Lawww.110.it punta ad assistere privati e condomini per facilitare l’utilizzo del Super110% e tutti i benefici fiscali disponibili legati all’edilizia. “Abbiamo la grande opportunità di riqualificare il patrimonio edilizio dal punto di vista sismico ed energetico”, ha esordito la presidente dell’, che ha ricordato la “complessità delle procedure. Il nostro dovere – ha aggiunto – è guidare chi vuole adoperare questi strumenti in modo trasparente e affidabile”. La...

