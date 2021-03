Accademia di Belle Arti di Napoli sgomberata, protesta a seno nudo: Vogliamo lo sportello anti molestie (Di martedì 30 marzo 2021) Alcune ragazze del Collettivo Abane dell’Accademia di Belle Arti stanno protestando a seno nudo nei pressi dell’edificio sgomberato stamattina dalle forze dell’ordine per porre fine all’occupazione iniziata il 18 febbraio. La forma di protesta messa in atto da alcune studentesse richiama quelle del movimento “Femen”, nato in Ucraina nel 2008. Le ragazze hanno deciso di manifestare così, spiegano, contro ogni forma di discriminazione ma soprattutto per rimarcare con forza la loro richiesta ai vertici dell’Accademia affinché sia istituito uno sportello contro le molestie. Di recente, infatti, l’Accademia di Belle Arti di Napoli è stata al centro di una ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 marzo 2021) Alcune ragazze del Collettivo Abane dell’distannondo anei pressi dell’edificio sgomberato stamattina dalle forze dell’ordine per porre fine all’occupazione iniziata il 18 febbraio. La forma dimessa in atto da alcune studentesse richiama quelle del movimento “Femen”, nato in Ucraina nel 2008. Le ragazze hanno deciso di manifestare così, spiegano, contro ogni forma di discriminazione ma soprattutto per rimarcare con forza la loro richiesta ai vertici dell’affinché sia istituito unocontro le. Di recente, infatti, l’didiè stata al centro di una ...

