Abbiamo provato il monopattino Lamborghini AL1 (Di martedì 30 marzo 2021) (Foto: Wired)È una fuoriserie del settore: il primo veicolo a marchio Lamborghini in versione e-scooter. Si chiama AL1 ed è un monopattino elettrico, prodotto in licenza da M.T. Distribution nella Motor Valley italiana: è il primo esemplare del progetto Automobili Lamborghini e-Mobility. Sull'asta, in robusta lega di magnesio, sfoggia il logo col Toro e arriva già preassemblato in scatola, ma con brugole e viti di montaggio: il manubrio è infatti l'unica componente che occorre fissare a mano, ponendo all'interno il cavo dei collegamenti elettrici, che è nastrato e ben protetto. La qualità è nei dettagli: ci sono viti e attrezzi di scorta, per future regolazioni meccaniche dell'AL1. Ma non c'è il manuale d'istruzioni, che si scarica in pdf dal sito. E c'è un'app dedicata, con software gestionale: si collega via bluetooth e riflette i ...

