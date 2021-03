Abbiamo assaggiato il burger di pesce vegetale (Di martedì 30 marzo 2021) Il “Good Catch Fish burger” di Avo Brothers (foto: Federica Maccotta)Il primo pensiero al primo morso: “Davvero è fatto solo con proteine vegetali? Non è che qualcuno ha scambiato il panino durante l’ordine?”. Dopo aver assaggiato la carne e il pollo plant based, non potevamo non provare il pesce vegetale. Spoiler: sembra davvero venire dal mare, anziché dalle piante. Se le polpette di manzo ormai si trovano nei supermercati e in molti menu, e i nuggets di fake chicken sono approdati anche da burger King, il pesce veg è l’ultima frontiera della carne vegetale, un trend in crescita che sforna prodotti piuttosto strabilianti. Per consistenza, gusto e colore sembrano di carne (oppure di pollo o, ancora, di pesce), ma sono fatti esclusivamente con ... Leggi su wired (Di martedì 30 marzo 2021) Il “Good Catch Fish” di Avo Brothers (foto: Federica Maccotta)Il primo pensiero al primo morso: “Davvero è fatto solo con proteine vegetali? Non è che qualcuno ha scambiato il panino durante l’ordine?”. Dopo averla carne e il pollo plant based, non potevamo non provare il. Spoiler: sembra davvero venire dal mare, anziché dalle piante. Se le polpette di manzo ormai si trovano nei supermercati e in molti menu, e i nuggets di fake chicken sono approdati anche daKing, ilveg è l’ultima frontiera della carne, un trend in crescita che sforna prodotti piuttosto strabilianti. Per consistenza, gusto e colore sembrano di carne (oppure di pollo o, ancora, di), ma sono fatti esclusivamente con ...

