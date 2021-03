A Trieste riprese del nuovo film di Wilma Labate “La ragazza ha volato” (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono in corso a Trieste le riprese del nuovo film di Wilma Labate “La ragazza ha volato”, su sceneggiatura dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo e della stessa Wilma Labate.“La storia scritta dai fratelli D’Innocenzo mi ha fulminato perchè racconta un’adolescente nel clima dell’inerzia che tanto pervade oggi le nostre vite. Cucirmela addosso è stato bellissimo, un racconto al femminile a tutto tondo di cui il cinema e il mondo hanno bisogno” dice la regista Wilma Labate (La mia generazione, La Signorina Effe, Arrivederci Saigon).“La ragazza ha volato” racconta la storia di Nadia, un’adolescente ‘scomodà che vive a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono in corso aledeldi“Laha”, su sceneggiatura dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo e della stessa.“La storia scritta dai fratelli D’Innocenzo mi ha fulminato perchè racconta un’adolescente nel clima dell’inerzia che tanto pervade oggi le nostre vite. Cucirmela addosso è stato bellissimo, un racconto al femminile a tutto tondo di cui il cinema e il mondo hanno bisogno” dice la regista(La mia generazione, La Signorina Effe, Arrivederci Saigon).“Laha” racconta la storia di Nadia, un’adolescente ‘scomodà che vive a ...

