A Roma si addestrano cani capaci di fiutare chi ha il Covid

(Di martedì 30 marzo 2021) Avengono addestrati peri malati diAl Campus BioMedico divengono addestrati a riconoscere, attraverso il fiuto, i malati disintomatici e asintomatici. L’idea, infatti, è quella di utilizzare i migliori amici dell’uomo in luoghi affollati e potenzialmente pericolosi per la diffusione del virus, come ad esempio gli aeroporti, per riconoscere in tempo reale, attraverso il fiuto dei, coloro che potrebbero aver contratto la malattia. Il progetto, sviluppato da Massimo Ciccozzi e Silvia Angeletti dell’Università Campus Biomedico die un team della società cinofila Ngs di Luigi Cola, verrà realizzato per la prima volta al mondo su un campione statistico rilevante di oltre 1000 pazienti ...