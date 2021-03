A luglio arriva l’assegno unico universale. Alle famiglie fino a 250 euro al mese per ogni figlio under 21. Misura fortemente voluta dal M5S (Di martedì 30 marzo 2021) Un assegno fino a 250 euro al mese per ogni figlio fino a 21 anni di età è quanto riceveranno tutte le famiglie dal 1° luglio 2021 con una maggiorazione per i figli disabili. E’ l’assegno unico universale, provvedimento centrale del Family Act, che ha avuto oggi l’ok definitivo dal Senato dopo il primo via libera della Camera della scorsa estate. l’assegno prevede un importo massimo di 250 euro al mese, calcolato in base all’Isee, verrà diviso in parti uguali tra i genitori e andrà a sostituire tutte le attuali forme di sostegno riconosciute alla famiglia, dai vari bonus Alle detrazioni per figli. Sarà corrisposto a tutti, compresi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Un assegnoa 250alpera 21 anni di età è quanto riceveranno tutte ledal 1°2021 con una maggiorazione per i figli disabili. E’, provvedimento centrale del Family Act, che ha avuto oggi l’ok definitivo dal Senato dopo il primo via libera della Camera della scorsa estate.prevede un importo massimo di 250al, calcolato in base all’Isee, verrà diviso in parti uguali tra i genitori e andrà a sostituire tutte le attuali forme di sostegno riconosciute alla famiglia, dai vari bonusdetrazioni per figli. Sarà corrisposto a tutti, compresi ...

