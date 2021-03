A che punto siamo arrivati se esistono “Le bimbe di Benno Neumair”? (Di martedì 30 marzo 2021) Benno Neumair ha confessato di aver ucciso i suoi genitori Peter Neumair e Laura Perselli. Lui ha raccontato cosa è successo spiegando che ha strangolato il padre per farlo stare zitto, senza versare una lacrima. La mamma è tornata a casa poco dopo ed è stata uccisa “senza neanche avere il tempo di togliersi il cappotto”. C’è qualcuno però che ritiene il trentenne un modello, tanto da aver creato un gruppo su Facebook chiamato “Le bimbe di Benno Neumair” Il gruppo “Le bimbe di Benno Neumair” è nato il 20 marzo 2021 e ora ha circa 150 iscritti, con 100 adesioni raggiunte solo nell’ultima settimana. “Gruppo dedito all’adorazione del mio amore Benno Neumair”, si legge nella descrizione che toglie ogni ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021)ha confessato di aver ucciso i suoi genitori Petere Laura Perselli. Lui ha raccontato cosa è successo spiegando che ha strangolato il padre per farlo stare zitto, senza versare una lacrima. La mamma è tornata a casa poco dopo ed è stata uccisa “senza neanche avere il tempo di togliersi il cappotto”. C’è qualcuno però che ritiene il trentenne un modello, tanto da aver creato un gruppo su Facebook chiamato “Ledi” Il gruppo “Ledi” è nato il 20 marzo 2021 e ora ha circa 150 iscritti, con 100 adesioni raggiunte solo nell’ultima settimana. “Gruppo dedito all’adorazione del mio amore”, si legge nella descrizione che toglie ogni ...

