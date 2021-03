98 anniversario dell'Aeronautica, le Frecce Tricolori sorvolano i cieli di Roma (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 marzo 2021 Le Frecce Tricolore hanno sorvolato i cieli di Roma nel 98esimo anniversario dell'Aeronautica Militare. L'Arma azzurra nacque il 28 marzo 1923. Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021), 30 marzo 2021 LeTricolore hanno sorvolato idinel 98esimoMilitare. L'Arma azzurra nacque il 28 marzo 1923.

