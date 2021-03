30 marzo: il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi (Di martedì 30 marzo 2021) L’andamento dei dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 30 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 12.916 positivi e i 417 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi di oggi 30 marzo ripartiti nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5334 tamponi: 3120 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1321 nello screening con percorso Antigenico) e 2214 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 333 (90 in provincia di Macerata, 43 in provincia di Ancona, 100 in provincia di Pesaro-Urbino, 23 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 23 fuori regione). In Basilicata sono 135 i nuovi casi su un totale di 1290 ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) L’andamento dei dei contagi diin30con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 12.916 positivi e i 417 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi di30ripartiti nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5334 tamponi: 3120 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1321 nello screening con percorso Antigenico) e 2214 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 333 (90 in provincia di Macerata, 43 in provincia di Ancona, 100 in provincia di Pesaro-Urbino, 23 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 23 fuori regione). In Basilicata sono 135 i nuovi casi su un totale di 1290 ...

