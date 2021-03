19 mila farmacie pronte a fine aprile con il vaccino Johnson | previste 50 dosi al giorno

(Di martedì 30 marzo 2021) «Chi non ha gli spazi avrà la possibilità di allestire dei gazebo all’esterno. Inizieremo dopo aver fatto dei corsi istituiti dall’Istituto Superiore Sanità che formerà colleghi abilitati e faremo il, quindi si prevede inizio a. Se arrivano i vaccini noi siamo pronti, con la rete di 19, 50 vaccini alpotremmo fare la differenza».

Advertising

Dome689 : RT @webecodibergamo: Come si organizzeranno le farmacie? - webecodibergamo : Come si organizzeranno le farmacie? - suitetti : RT @corriereroma: Nelle farmacie romane saranno inoculate 20 mila dosi di vaccino Johnson&Johnson ogni giorno #vaccini #Covid @Federfarmaro… - corriereroma : Nelle farmacie romane saranno inoculate 20 mila dosi di vaccino Johnson&Johnson ogni giorno #vaccini #Covid… - CiccioniSe : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘INCONTRO CON FARMACIE POSITIVO, A BREVE POSSIBILE PRENOTARE SU PIATTAFORMA REGIONALE, OBIETTIVO IN… -

Ultime Notizie dalla rete : mila farmacie

... ai 200superfragili e ai 130disabili, categorie alle quali è riservata, dal primo ... sono pronti ad operare nella regione sia i medici di base che le. "Ho chiesto inoltre ai dg ...... oltre alla sinergia con lee gli oltre 820 medici di famiglia per la somministrazione dei ... Parliamo di 35vaccini che saremmo in grado di somministrare subito e su questa possibilità il ...“Meno fogli e più fiale”. E’ l’appello che insieme al vicepresidente Fabio Carosso il Presidente del Piemonte Cirio ha rivolto oggi a Roma al generale Figliuolo al termine di una lunga giornata di inc ...Un colloquio a Roma direttamente col generale Figliuolo, il super commissario italiano all'emergenza Covid. Così oggi il presidente della Regione Piemonte Cirio e il vicepresidente Carosso hanno affr ...