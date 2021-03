Zona rossa a Pasqua e Pasquetta, spostamenti e visite ai congiunti: cosa si può fare (Di lunedì 29 marzo 2021) Tutta Italia sarà in Zona rossa a Pasqua e Pasquetta: ecco quali sono le regole e cosa è possibile fare da sabato 3 a lunedì 5 aprile. Zona rossa a Pasqua e Pasquetta – con regole per spostamenti e visite a parenti e amici – ma con qualche concessione. Dopo qualche giorno di maggiore libertà Leggi su 2anews (Di lunedì 29 marzo 2021) Tutta Italia sarà in: ecco quali sono le regole eè possibileda sabato 3 a lunedì 5 aprile.– con regole pera parenti e amici – ma con qualche concessione. Dopo qualche giorno di maggiore libertà

