Zenga | «Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo rubino un altro anno di contratto»

(Di lunedì 29 marzo 2021) Walter, ex portiere e allenatore, ha parlato dei veterani della Serie A: daa Quagliarella e Ribery Walter, ex portiere e allenatore della Sampdoria, ha parlato della possibilità che Fabio Quagliarella possa lasciare il calcio. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Tuttosport. «Penso che, Quagliarella, Ribery abbiano bisogno di rubare undi. Capirloro quando smettere. Sono sicuro che preferirsmettere da soli prima che qualcuno li faccia smettere». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zenga Ibrahimovic

Walter, ex portiere e allenatore, ha parlato dei veterani della Serie A: dae Cristiano Ronaldo a Quagliarella e ...Il Milan ha pagato gli infortuni, l'assenza di, il peso del giocare il giovedì in ... Così Walter, ex portiere dell'Inter e della Nazionale italiana, a Tuttosport.Walter Zenga, ex portiere e allenatore, ha parlato dei veterani della Serie A: da Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo a Quagliarella e Ribery ...Walter Zenga, ex numero uno dell’Inter ... Il Milan ha pagato gli infortuni, l’assenza di Ibrahimovic, il peso del giocare il giovedì in Europa”. Su Conte: “Se vai indietro di tre mesi, con la doppia ...