Zenga | “Campionato nelle mani dell’Inter | ma il Milan c’è ancora Juventus? Non si può sempre vincere”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Parola a Walter.Torna a parlare e lo fa durante una lunga intervista concessa ai microfoni di "Tuttosport", Walter. Il tecnico, attualmente in cerca di una sistemazione dopo l'esperienza al Cagliari terminata in estate, si è soffermato su svariati temi caldi della Serie A spaziando dalla lotta scudetto, al lavoro di Conte all'Inter, al futuro di Donnarumma. "Ilnon è finito ma è solo, è evidente. La vittoria di Firenze dice che ilc’è. I periodi no capitano a tutte le squadre. All’Inter è successo con l’eliminazione della Champions League. Ilha pagato gli infortuni, l’assenza di Ibrahimovic, il peso del giocare il giovedì in Europa".Su Conte e Handanovic: "Se vai indietro ...

