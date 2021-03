Zelletta e Oppini prendono in giro Maria Teresa Ruta? Spunta Baccini

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo la fine del Grande Fratello Vip molte amicizie non sono proseguite fuori., per esempio, dopo avere raccontato il flirt con Francescoè stata “additata” dagli altri coinquilini che non l’hanno reputata sincera al 100% per avere “romanzato” la loro serata all’insegna di coccole, divano e Sanremo in TV.e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ElisaDiGiacomo : GF Vip: su Instagram Oppini-Zelletta avrebbero lanciato frecciatine a Maria Teresa - entropeak : Il percorso di Andrea comodino Zelletta: -Leccare il culo alla Brandi -Leccare il culo alla Gregoraci -Leccare il c… - mariagraziabon : EH BRAVA, INTANTO IL SODALIZIO TRA LEI E AWED NON ANDAVA BENE E LAZZARO, OPPINI E ZELLETTA INVITAVANO A VOTARE AWED… -

Ultime Notizie dalla rete : Zelletta Oppini

Il Messaggero

prendono in giro Maria Teresa Ruta? In queste ore proprio due ex concorrenti del GF Vip , stanno facendo chiacchierare il web per alcuni gesti considerati 'sospetti'. Stiamo ...Per quanto riguarda gli ex coinquilini, Pretelli ha affermato di sentire regolarmente Enock , Andrea Zenga e Francesco. Ultimamente anche Andreasi è espresso sulla loro amicizia , ...Nelle scorse ore, alcuni fan hanno pensato che Francesco Oppini e Andrea Zelletta abbiano lanciato delle frecciatine social a Maria Teresa Ruta. Nel dettaglio, i due ex "vipponi" hanno postato ...Andrea Zelletta e Francesco Oppini prendono in giro Maria Teresa Ruta dopo il Grande Fratello Vip? Spunta Francesco ...