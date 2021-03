xXx – Il ritorno di Xander Cage | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 29 marzo 2021) xXx – Ildi: trama, cast e streaming delStasera, lunedì 29 marzo 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda xXx – Ildidel 2017 diretto da D.J. Caruso, con protagonista Vin Diesel. La pellicola è il terzo capitolo della serie iniziata nel 2002 con xXx e proseguita nel 2005 con xXx 2: The Next Level. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama, amante degli sport estremi, creduto morto da tempo, ritorna dal suo esilio volontario e viene reclutato dalla CIA per catturare Xiang e recuperare un’arma potente conosciuta come vaso di Pandora, che può controllare i satelliti e bypassare ogni codice di sicurezza.quindi mette su ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : xXx ritorno

ComingSoon.it

" Ildi Xander Cage è un film di genere avventura thriller spionaggio diretto da D. J. Caruso. Se ti sei appassionato a questo film, oppure sei in procinto di vederlo per la prima volta, ...Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 29 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Black Mass - L'ultimo gangster, Inception, Soap Opera,: Ildi Xander Cage, Underworld: Blood Wars, Hostiles, The Guardian - Salvataggio in mare, Il Processo di Norimberga, Final Destination 5, Può succedere anche a te. Black Mass - L'ultimo ...Se sei un fan del film con Vin Diesel "xXx – Il ritorno di Xander Cage", oppure vorresti vederlo per la prima volta, scopri qui 5 curiosità.Black Mass - L'ultimo gangster, Inception, Soap Opera, xXx - Il ritorno di Xander Cage, Underworld - Blood Wars, Hostiles, The Guardian - Salvataggio in mare. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: ...