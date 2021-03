XXX – Il Ritorno di Xander Cage, trama cast e curiosità sul film (Di lunedì 29 marzo 2021) XXX – Il Ritorno di Xander Cage è stato distribuito nelle sale cinematografiche nel Febbraio del 2015, diretto da D.J. Caruso. XXX – Il Ritorno di Xander Cage, la trama del secondo film (Getty Images)Nel cast della pellicola troviamo la presenza di Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen, Rory McCann, Kris Wu e Tony Jaa. L’atleta ormai è nel pieno della sua trasformazione da agente governativo Xander Cage, infatti cesserà l’esilio che si è autoimposto, da tempo tutti pensano che sia morto, adesso sarà in rotta di collisione con il guerriero Xiang. La squadra del guerriero sarà in missione per recuperare un’arma sinistra e inarrestabile, nota ... Leggi su ck12 (Di lunedì 29 marzo 2021) XXX – Ildiè stato distribuito nelle sale cinematografiche nel Febbraio del 2015, diretto da D.J. Caruso. XXX – Ildi, ladel secondo(Getty Images)Neldella pellicola troviamo la presenza di Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen, Rory McCann, Kris Wu e Tony Jaa. L’atleta ormai è nel pieno della sua trasformazione da agente governativo, infatti cesserà l’esilio che si è autoimposto, da tempo tutti pensano che sia morto, adesso sarà in rotta di collisione con il guerriero Xiang. La squadra del guerriero sarà in missione per recuperare un’arma sinistra e inarrestabile, nota ...

Advertising

staseraintv : Xxx - Il ritorno di Xander Cage #StaseraInTV 21:20 Italia1 - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda il film con @vindiesel #xXx Il ritorno di Xander Cage - Stasera_in_TV : ITALIA 1: (21:20) Xxx - Il ritorno di Xander Cage (Film) #StaseraInTV 29/03/2021 #PrimaSerata #xxx-ilritornodixandercage - GuidaTVPlus : 29-03-2021 21:21 #Italia1 xXx - Il ritorno di Xander Cage #FilmAzione,Avventura,Thriller #StaseraInTV - Astralus : Stasera in tv: “xXx – Il ritorno di Xander Cage” su Italia 1 -