Xuan e Mo | gli orsi della luna liberati dopo 17 anni di tortura

(Di lunedì 29 marzo 2021) Senza luce per diciassette lunghissimi anni. Nel buio più buio del seminterrato di un negozio, in una gabbia maleodorante dalle sbarre arrugginite, eppure la mancanza di luce e di libertà non erano le uniche tristi caratteristiche della vita dell’orso Xuan. L’estrazione della bile, con una cannula conficcata nell’addome da cui gocciolava giorno dopo giorno, era l’altro supplizio a cui l’orso della luna liberato il 23 marzo in Vietnam è stato sottoposto per diciassette anni da quando, ancora cucciolo, era stato catturato e imprigionato. Perché ancora, oggi, nel 2021, in Vietnam e in Cina c’è chi imprigiona questi splendidi animali per sottrargli la bile prodotta dalla cistifellea e venderla al mercato nero per la produzione di preparati della cosiddetta medicina tradizionale cinese.