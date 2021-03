Xiaomi Mi Smart Band 6 | annunciata ufficialmente

(Di lunedì 29 marzo 2021) La multinazionaleha appena annunciato il nuovo Mi6 che va ad aggiungere nuove funzioni oltre che migliorare alcune caratteristiche tecniche rispetto al predecessore Durante l’eventotenutosi oggi, è stato presentato la sesta generazione didella casa cinese, parliamo appunto del Mi6, disponibile all’acquisto da fine di Aprile nei negozie nelle principali catene di elettronica. Rispetto alla precedente iterazione, abbiamo migliorie hardware che partono dal display più grande per arrivare alla sua impermeabilità fino a 50 metri sott’acqua. Dal punto di vista software sono state aggiunte nuove funzioni per monitorare i propri allenamenti, sarà poi in grado di misurare la saturazione di ossigeno nel ...

Xiaomi ha svelato il Mi Band 6 che aggiunge nuove funzioni oltre che migliorare alcune caratteristiche tecniche rispetto al predecessore.
La versione base sarà disponibile a partire da 299 euro, quella 5G da 369. Un cellulare maneggevole, che promette super prestazioni grazie al SoC Snapdragon 780G ...