WTA Miami 2021, i risultati del 28 marzo. Osaka, Muguruza e Andreescu agli ottavi, Kenin e Pliskova eliminate (Di lunedì 29 marzo 2021) Definiti il quadro degli ottavi di finale nel torneo WTA di Miami (Stati Uniti). Sul rovente cemento della Florida, viste le temperature, le giocatrici hanno dovuto fare i conti non solo con gli aspetti meramente tecnici, ma anche con le difficoltà dettate dalla calura. Da questo punto di vita può sorridere Naomi Osaka che ha staccato il biglietto per il prossimo turno senza neanche scendere in campo visto il ritiro della serba Nina Stojanovic. La n.2 del mondo, dunque, se la vedrà contro la belga Elise Mertens (n.17 del ranking) a segno per 6-2 0-6 6-2 in 1 ora e 51 minuti di partita contro l’estone Anett Kontaveit (n.24 WTA), reagendo in maniera convincente al brutto secondo parziale disputato. Missione compiuta per Garbine Muguruza: la spagnola (n.13 del mondo) ha sconfitto in tre set la russa Anna Kalinskaya ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Definiti il quadro deglidi finale nel torneo WTA di(Stati Uniti). Sul rovente cemento della Florida, viste le temperature, le giocatrici hanno dovuto fare i conti non solo con gli aspetti meramente tecnici, ma anche con le difficoltà dettate dalla calura. Da questo punto di vita può sorridere Naomiche ha staccato il biglietto per il prossimo turno senza neanche scendere in campo visto il ritiro della serba Nina Stojanovic. La n.2 del mondo, dunque, se la vedrà contro la belga Elise Mertens (n.17 del ranking) a segno per 6-2 0-6 6-2 in 1 ora e 51 minuti di partita contro l’estone Anett Kontaveit (n.24 WTA), reagendo in maniera convincente al brutto secondo parziale disputato. Missione compiuta per Garbine: la spagnola (n.13 del mondo) ha sconfitto in tre set la russa Anna Kalinskaya ...

Advertising

OA_Sport : #WTA #Miami Missione compiuta per Osaka, Muguruza e Andreescu, escono di scena Pliskova e Kenin - morena7873 : Bianca Andreescu vs. Amanda Anisimova | 2021 Miami Round of 32 | WTA Mat... - TennisWorlden : WTA Miami Open 2021: Bianca Andreescu vs Anisimova's HIGHLIGHTS - DeportesOlimpi : WTA Miami 3ra ronda: @Bandreescu_ a @AnisimovaAmanda (7-6 (7-4) 6-7 (2-7) 6-4), @GarbiMuguruza a Anna Kalinskaya (4… - infoitsport : Masters 1000 e Wta 1000 Miami 2021: programma e orari di lunedì 29 marzo con MUSETTI -