Wta 1000 Miami 2021 | Svitolina sorprende Kvitova | Sabalenka e Osaka avanti

(Di lunedì 29 marzo 2021) Gli ottavi di finale del Wtadihanno garantito spettacolo e intrattenimento agli appassionati di tennis, con incontri mai banali e sorprese. Tra queste, vi è di certo la vittoria di Elinasu una Petraevidentemente in grande forma. L’ucraina ha sorpreso la ceca tramite la caparbietà che la contraddistingue, recuperando una situazione simil-disperata e chiudendo sul 2-6, 7-5, 7-5.ha approfittato dell’evidente calo fisico di, per rimontare un set e vincere una straordinaria lotta durata 2 ore e 25 minuti totali. Determinazione, colpi violenti e intelligenza tattica: l’ucraina ha eliminato la favorita ceca e ha raggiunto i quarti. Match senza storia e vittoria netta di Arynasu ...

Advertising

sportface2016 : #Wta1000Miami 2021: #Svitolina, #Sabalenka e #Osaka ai quarti - TENIPOcom : ATP 1000+WTA 1000 Miami - Hard (Third Round) Marin Cilic (CRO) def. Lorenzo Musetti (ITA) 6:3 6:4 - davewiff : 1?| ?? Mon 3/29 | ? 5pm ET ??WTA 1000 Miami ????? ???????????? ???? (+100) ?? Risk: 1u | @DraftKings - livetennisit : WTA 1000 Miami: LIVE i risultati con il dettaglio dei Ottavi di Finale (LIVE) - oktennis : Questi gli ottavi di finale del #WTA 1000 di Miami. Tra le big mancano all’appello Halep e Swiatek, il cui posto è… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta 1000

LiveTennis.it

...dei big three aveva già aperto le porte a una potenziale novità nell'albo d'oro del Masters, ... di Claudio Franceschini) MIAMI OPEN 2021: IL TABELLONEAspettando i match odierni nella diretta ...Jannik Sinner prosegue la sua corsa nel "Miami Open", primo Atp Mastersstagionale, dotato di un montepremi pari a 4.299.205 dollari, che si sta disputando " in parallelo con il" sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium , in Florida. Il 19enne tennista azzurro, ventunesimo favorito del seeding e numero 31 del ranking Atp, ha battuto col punteggio di ...MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Lorenzo Musetti eliminato al terzo turno del "Miami Open", primo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 4.299.205 dollari, che si sta disputando ...Pronostici Tennis ATP e WTA: analisi, statistiche, scommesse, programma e quote sui tornei dal 29 marzo al 4 aprile 2021.